أتليتيكو يهزم سوسيداد ويقترب من لقب الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

قطع أتليتيكو مدريد خطوة نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 2-1 على ضيفه ريال سوسيداد، أمس، ليبتعد في الصدارة بفارق أربع نقاط.

وبدأ فريق المدرب دييجو سيميوني بشراسة، وأهدر فرصتين مبكرتين قبل أن ينتزع تقدماً مستحقاً بتسديدة منخفضة من يانيك كاراسكو في الدقيقة 16، وبعد 12 دقيقة لاحقة عزز الأرجنتيني أنخيل كوريا من تقدم صاحب الأرض.

وأنقذ يان أوبلاك، حارس أتليتيكو، مرماه من ست فرص من سوسيداد، فيما رد القائم محاولة من المهاجم بورتو.

وقلص سوسيداد الفارق عبر المدافع إيجور زوبيلديا في الدقيقة 83، ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة.

وعاد أتليتيكو إلى نصف ملعبه في الدقائق الأخيرة، لكنه صمد ليحقق الفوز، وسيضمن لقب الدوري لأول مرة منذ 2014 لو انتصر على أوساسونا وريال بلد الوليد في آخر جولتين بغض النظر عن نتائج منافسيه.

ويتصدر أتليتيكو المسابقة، وله 80 نقطة، متقدماً بأربع نقاط على برشلونة وخمس نقاط على ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على غرناطة اليوم.

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