برشلونة يهدر تقدمه مرتين ويتعادل مع ليفانتي في ضربة لآماله في اللقب

المصدر: رويترز

أهدر برشلونة تقدمه مرتين ليتعادل 3-3 مع مضيفه ليفانتي في ضربة قاتلة محتملة لفرصه في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبهذا التعادل يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 76 نقطة من 36 مباراة متأخرا بنقطة عن أتليتيكو مدريد المتصدر ومتفوقا بنقطة على ريال مدريد الثالث وكلاهما لعب 35 مباراة.

وضع ليونيل ميسي برشلونة في المقدمة بعد 26 دقيقة ولعب دورا في هدف بيدري الثاني في الدقيقة 34 بعد تحرك رائع.

وعاد ليفانتي للقاء بهدف من ضربة رأس سجله جونزالو ميليرو في الدقيقة 57 وعادل المهاجم خوسيه لويس موراليس النتيجة بعد ثلاث دقائق أخرى.

وأعاد عثمان ديمبلي المقدمة لبرشلونة في الدقيقة 64 وبدا أنه سيضع فريق المدرب رونالد كومان في الصدارة مؤقتا لكن ليفانتي تعادل مجددا بواسطة سيرجيو ليون في الدقيقة 83.

وبوسع أتليتيكو أن يوسع الفارق إلى أربع نقاط أمام العملاق الكتالوني حال فوزه على ملعبه أمام ريال سوسيداد اليوم الأربعاء بينما يحل ريال ضيفا على غرناطة يوم الخميس.



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