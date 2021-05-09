مانشستر يونايتد يعاقب أستون فيلا بثلاثية ويؤجل تتويج سيتي

المصدر: رويترز

عوض مانشستر يونايتد تأخره ليهزم أستون فيلا 3-1 خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعد أن هز برونو فرنانديز وميسون جرينوود وإدينسون كافاني الشباك في الشوط الثاني مما حرم مانشستر سيتي من الاحتفال باللقب.

وبهذه النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 70 نقطة من 34 مباراة، متأخرا بعشر نقاط خلف سيتي الذي خاض مباراة إضافية وأهدر فرصة حسم اللقب أمس السبت بخسارته 2-1 أمام ضيفه تشيلسي.

ومنح برتران تراوري التقدم لفيلا في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة في الزاوية العليا للمرمى من 15 مترا بعد أداء دفاعي سيء من الضيوف الذين فقدوا الكرة عدة مرات في نصف ملعبهم.

وعادل فرنانديز النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 52 مرسلا حارس فيلا إميليانو مارتينيز إلى الجهة الخاطئة بتسديدة نفذها بهدوء من علامة الجزاء بعد سلسلة من التدخلات المتهورة من دوجلاس لويز أسقطت بول بوجبا أرضا.

وقلب جرينوود المباراة رأسا على عقب بعد أربع دقائق لاحقة بتسديدة جيدة من داخل منطقة الجزاء بعد أن استدار متجاوزا مدافع فيلا تايرون مينجس.

وأكد البديل كافاني انتصار يونايتد بضربة رأس رائعة في الدقيقة 87 قبل أن يُطرد أولي واتكنز مهاجم فيلا لحصوله على الإنذار الثاني بسبب إدعاء السقوط داخل منطقة جزاء يونايتد.



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