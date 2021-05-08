إنتر ميلان يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بفوز عريض على سامبدوريا

المصدر: د ب أ

احتفل فريق إنتر ميلان بتتويجه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر الفوز الساحق على ضيفه سامبدوريا 5 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

واقتنص فريق نابولي مركز الوصيف بفوزه الساحق على مضيفه سبيزيا 4 /1 وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل أودينيزي مع ضيفه بولونيا 1 /1.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، لقن إنتر ميلان ضيفه سامبدوريا درسا قاسيا في أول مباراة للفريق منذ التتويج بلقب الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.

وافتتح روبرتو جاليارديني التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة الرابعة ثم أضاف التشيلي اليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 26 ورد كيتا بالدي بالهدف الوحيد لسامبدوريا في الدقيقة 35.

وتقمص اليكسيس سانشيز دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني أحرز اندريا بينامونتي الهدف الرابع لإنتر ميلان في الدقيقة 62 قبل أن يختتم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان بطل الموسم إلى 85 نقطة وتوقف رصيد سامبدوريا عند 45 نقطة في المركز التاسع.

واحتشدت أعداد كبيرة من الجماهير خارج الملعب قبل المباراة للاحتفال بلاعبي إنتر ثم قام لاعبو سامبدوريا بالوقوف في ممر شرفي قبل المباراة أيضا للاحتفاء بلاعبي أصحاب الأرض.

وسجل إنتر ميلان رقما قياسيا بتحقيقه الفوز الرابع عشر على التوالي على ملعبه بعد أن فاز الاسبوع الماضي بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما.

وعلى استاد البرتو بيكو، افتتح بيوتر زيلينسكي التسجيل لنابولي في الدقيقة 15 ثم أضاف فيكتور أوسيمين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و44 قبل أن يختتم هيرفينج لوزانو التسجيل في الدقيقة 79.

وتكفل روبرتو بيكولي بالهدف الوحيد لسبيزيا في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 70 نقطة في المركز الثاني متفوقا بنقطة واحدة فقط على اتالانتا ويوفنتوس وميلان.

وتوقف رصيد سبيزيا عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

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