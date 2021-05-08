رسميا.. بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني

المصدر: رويترز

توج بايرن ميونيخ بطلا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للموسم التاسع على التوالي وهو رقم قياسي بعد خسارة منافسه المباشر رازن بال شبورت لايبزيج 3-2 أمام مضيفه بروسيا دورتموند اليوم السبت إذ يتقدم الفريق البافاري بسبع نقاط قبل جولتين من النهاية.

ويملك بايرن، الذي حصد اللقب 30 مرة منذ تأسيس الدرجة الأولى ورقم 31 في تاريخه، 71 نقطة قبل أن يستضيف بروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي لايبزيج ثانيا وله 64 نقطة.

وأحرز جيدون سانشو هدفين من بينهما هدف الفوز في الدقيقة 87 لينتصر دورتموند الذي لم يحسم حتى الآن تأهله إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ولم يحقق بايرن نجاحا كبيرا مقارنة بالموسم الماضي عندما نال ستة ألقاب لكنه كان الفريق الأكثر حفاظا على مستواه بقيادة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 36 هدفا في الدوري.

ويسعى المهاجم البولندي لكسر رقم جيرد مولر القياسي برصيد 40 هدفا والذي حققه أسطورة بايرن في موسم 1971-1972.

وهذا هو لقب الدوري الثاني على التوالي للمدرب هانز فليك والذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم وسيخلفه يوليان ناجلزمان.

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