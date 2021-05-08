إصابة لاعبين وأعضاء بالجهاز الفني لمنتخب تايلاند بكورونا

المصدر: د ب أ

أوقف منتخب تايلاند لكرة القدم معسكره التدريبي بعدما إصابة لاعبين وأعضاء بالجهاز الفني بفيروس كورونا، في حين يبقى عدد الإصابات الجديدة في البلاد بالآلاف.

وذكر الاتحاد التايلاندي لكرة القدم في بيان أن ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة ولاعبان بالإضافة لخمسة أعضاء من الجهاز الفني، أصيبوا بفيروس كورونا بينما كانوا يشاركون في المعسكر التدريبي الذي تم إيقافه.

وأدى تفشي المرض الشهر الماضي بسلالات جديدة للفيروس لتسجيل العديد من الإصابات الجديدة في تايلاند.

كانت بلدية العاصمة بانكوك مددت أمس الجمعة، ولمدة اسبوع جديد قرارها بغلق أماكن التجمع مثل المدارس والمتنزهات والترفيه خاصة وأن عدد الحالات الجديدة المصابة في العاصمة يبقى مرتفعا عن الأقاليم الأخرى.

وأبلغ مسؤولو الصحة اليوم السبت عن وجود 2419إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1112 تم اكتشافها في بانكوك.

يذكر أن عدد سكان تايلاند يبلغ 70 مليون نسمة ، وحتى الآن بلغ عدد حالات الإصابة 52 الف و 411حالة مصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ حالات الوفاة 382 حالة .

وتعرضت حكومة تايلاند لانتقادات بسبب بطء تطبيق برنامج التطعيم الخاص بها حيث تم تطعيم أقل من واحد في المئة من السكان بشكل كامل.

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