غوارديولا: هدفنا حسم لقب" البريميرليغ" في مواجهة تشيلسي

المصدر: د ب أ

قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي إن المباراة المقررة غدا السبت أمام تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لن يكون لها تأثير على مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق تشيلسي، الذي يدربه توماس توخيل، غدا السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، ويمكن لمانشستر سيتي حسم لقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة خلال آخر أربعة أعوام، بالفوز في مباراة الغد.

وبعدها يلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي مجددا في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر في اسطنبول في 29 مايو الجاري.

والتقى الفريقان معا ايضا في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي في أبريل الماضي، وقد حقق تشيلسي الفوز حينذاك، لكن غوارديولا أكد أنها ليست سلسلة لقاءات متصلة ببعضها البعض.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة :"ربما كان سيبدو الأمر كذلك إذا كنا سنخوض النهائي خلال أسبوع أو ستة أيام، لكن بعد مباراة الغد، سيكون أمامنا 21 أو 22 يوما (قبل مباراة النهائي)، لذلك يمكن حدوث العديد من الأشياء."

وأضاف :"إننا نكثف تركيزنا فقط، بالطبع هو نفس المنافس الذي سنواجهه في النهائي، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز مهم للغاية، ولا يفترض الانشغال عنه."

وتابع غوارديولا :"لا ننشغل الآن بنهائي دوري الأبطال لأننا لم نحسب بعد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. أنا حذر للغاية."

وأضاف :"عندما نحسم لقب الدوري الإنجليزي، ونأمل أن يتحقق ذلك غدا، سنحول تركيزنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا."

وبات مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري إثر فوزه على كريستال بالاس يوم السبت الماضي، وكان من الممكن أن يتوج في اليوم التالي في حالة هزيمة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني أمام ليفربول لكن تلك المباراة جرى تأجيلها بسبب احتجاجات جماهيرية.

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