تعرف على سبب غضب مدرب مانشستر يونايتد من مسؤولي الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

استشاط أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد من مسؤولي الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم غضباً بعد أن أمروا النادي بخوض ثلاث مباريات في خمسة أيام، وقال إنه قد لا يجد خيارا سوى اتباع سياسة المناوبة بين اللاعبين أمام منافسيه على إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

ويحل يونايتد ضيفا على أستون فيلا يوم الأحد قبل أن يزور ليستر سيتي أولد ترافورد يوم الثلاثاء. وتم إعادة ترتيب مواجهة أمام ليفربول كانت قد تأجلت يوم الأحد الماضي بسبب احتجاجات للمشجعين لتقام يوم الخميس المقبل.

وقال سولشار في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لم أر في حياتي مثل هذا الجدول. لم يحدث من قبل في كرة القدم الحديثة.

"حصلنا على معاملة سيئة من أشخاص يجلسون خلف مكاتبهم لم يسبق لهم مطلقا ممارسة كرة القدم أو فهم طبيعة اللعبة".

وقال سولشار إن هذا الجدول قد يعصف بالسباق على إنهاء الموسم في المربع الذهبي لأنه لن يستطيع اختيار أفضل تشكيلة أمام ليستر سيتي الثالث وأيضا ليفربول السابع.

وتابع سولشار "ربما يشعر أحدهما بالغضب لأني لعبت بتشكيلة قوية كاملة في مباراة وفي المواجهة التالية لعبت بفريق آخر.

"دوري الحفاظ على صحة اللاعبين. ربما يغضب الناس من تشكيلتي في مباراة أو مباراتين. قد يؤثر هذا على شكل المربع الذهبي والمراكز المؤهلة لدوري الأبطال. هذه هي مشكلتي".

وقد يتم إراحة القائد هاري مجواير الذي شارك في كل مباراة في الدوري الممتاز منذ وصوله إلى أولد ترافورد في بداية موسم 2019-2020 بسبب هذا الجدول المزدحم.

وأضاف سولشار "أضع يدي على قلبي خوفا من إصابة أي لاعب. شارك مجواير في كل دقيقة في الدوري الممتاز منذ وصوله.

"هذا رقم قياسي قد يفخر اللاعب به لكني أرى أنه لن يستمر للأسف".

ويمضي يونايتد في طريقه لإنهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري الممتاز وقد يحقق لقبا في 26 مايو ايار عندما يواجه فياريال في نهائي الدوري الأوروبي.

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