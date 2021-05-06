النجم النرويجي هالاند يقترب من العودة لتدريبات بوروسيا دورتموند

المصدر: د ب أ

قال إيدن تيرزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، اليوم الخميس، إن النجم النرويجي إيرلينج هالاند بات قريبا من العودة لتدريبات الفريق وربما يشارك أمام في المباريات الهامة أمام لايبزج.

وأوضح ترزيتش: "من المفترض أن الأمور على ما يرام وأنه لا يعاني من أي ألم وسيكون خيار لنا يوم السبت".

وأصيب هالاند، الذي سجل 25 هدفا في الدوري، في عضلة الفخذ قبل أسبوعين وغاب عن مباراة دورتموند أمام هولشتاين كيل في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا الاسبوع الماضي.

وفاز دورتموند في أخر أربع مباريات له ليصبح على بعد نقطة واحدة خلف المراكز الأربعة الأولى وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي حال الفوز على لايبزج صاحب المركز الثاني، فإن ذلك سيبقى على أمالهم في التأهل إلى بطولة النخبة في أوروبا، كما أنه يعزز معنويات الفريق قبل مواجهة لايبزج أيضا في نهائي كأس ألمانيا يوم الخميس الاسبوع المقبل.

وأضاف ترزيتش: "سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق النقاط الثلاث يوم السبت، وهذا لن يغير أي شيء أيضا بخصوص مباراة الكأس الذي نرغب في الحصول عليه أيضا بعدها بخمسة أيام".

وتابع أن جيوفاني رينا لاعب وسط الفريق قد يعود للمشاركة يوم السبت بعدما غاب عدة أيام عن تدريبات الفريق لمعاناته من مشكلة في ربلة الساق.

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