تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس تأجيل مباريات التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي كانت مقررا لها الشهر المقبل وذلك نتيجة لجائحة كورونا.

وذكر بيان فيفا "فيفا يمكنه التأكيد على أنه بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي للعبة (كاف) والأخذ في الاعتبار الاضطرابات الحالية بفعل جائحة كورونا والحاجة لضمان توفير أفضل شروط لعب لكافة الفرق، تم الاتفاق على تأجيل التصفيات الإفريقية".

ومن المقرر أن تقام المباريات ضمن أجندة المباريات الدولية في أشهر سبتمبر و أكتوبر و نوفمبر 2021 و مارس 2022.

وتشارك جميع المنتخبات الافريقية الـ54 التابعة لفيفا، في تصفيات كأس العالم ويتأهل خمسة من بينهم للمشاركة في المونديال.



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