ميسي يعيد برشلونة إلى الانتصارات قبل القمة أمام أتلتيكو

المصدر: رويترز

قاد ليونيل ميسي انتفاضة سريعة من برشلونة ليقلب تأخره بهدف إلى فوز 3-2 على مضيفه فالنسيا اليوم الأحد ومواصلة المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتأخر برشلونة في الدقيقة 50 عندما حول جابرييل باوليستا ركلة ركنية بضربة رأس في المرمى الخالي بعد سقوط الحارس مارك-أندريه تير شتيجن أثناء محاولته الخروج للتعامل مع التمريرة العرضية.

وجاء رد فعل الفريق الكتالوني، الذي أهدر فرصة انتزاع الصدارة عندما خسر 2-1 أمام ضيفه غرناطة الخميس الماضي، قويا ونال ركلة جزاء بعد لمسة يد على توني لاتو لاعب بلنسية.

وأنقذ يسبر سيلسن الركلة التي سددها زميله السابق ميسي لكن الكرة ارتدت للاعب الأرجنتيني ليضعها في المرمى في الدقيقة 57.

وبعد ست دقائق لاحقة وضع أنطوان جريزمان برشلونة في المقدمة عندما تابع الكرة المرتدة من سيلسن بعد ضربة رأس من فرينكي دي يونج واختتم ميسي الأهداف من ركلة حرة اصطدمت بالقائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 69.

وأحيا فالنسيا آماله عندما قلص كارلوس سولير الفارق بتسديدة قوية من مدى بعيد قبل سبع دقائق من النهاية وأهدر صاحب الأرض فرصتين لإدراك التعادل لكن برشلونة صمد ليخرج فائزا.

ويحتل فريق المدرب رونالد كومان المركز الثالث برصيد 74 نقطة قبل أربع جولات من النهاية متساويا مع ريال مدريد ومتأخرا بنقطتين عن أتليتيكو مدريد المتصدر.

ويستضيف أشبيلية، صاحب المركز الرابع برصيد 70 نقطة، منافسه أتليتيك بيلباو "الاثنين".

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