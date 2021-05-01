سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بفوز على لانس

المصدر: رويترز

اعتلى باريس سان جيرمان صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد أن سجل نيمار هدفا وصنع آخر في الفوز 2-1 على ريسنج لانس اليوم السبت.

وهز نيمار الشباك في الشوط الأول ومرر كرة عرضية إلى ماركينيوس ليسجل في بداية الشوط الثاني ويضع باريس سان جيرمان، الذي يزور مانشستر سيتي بحثا عن تعويض خسارته 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، على القمة برصيد 75 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وسيستعيد ليل، الذي يملك 73 نقطة، الصدارة إذا انتصر على نيس في وقت لاحق اليوم السبت.

وبقي لانس، الذي قلص الفارق مع باريس سان جيرمان بعد مرور 59 دقيقة عن طريق إجناسيوس جاناجو، في المركز الخامس برصيد 56 نقطة متقدما بعدد الأهداف المسجلة على أولمبيك مرسيليا.

وفي ظل إراحة كيليان مبابي ووجود ماركو فيراتي على مقاعد البدلاء، تولى نيمار زمام الأمور ووضع باريس سان جيرمان في المقدمة في الدقيقة 33 عندما سجل من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من يوليان دراكسلر الذي انتزع الكرة من فاكوندو ميدينا.

وهدد مهاجم لانس أرنو كاليمويندو دفاع باريس سان جيرمان لكن الفريق الزائر افتقر إلى الفعالية في الهجوم.

وقبل اكتمال ساعة من زمن اللقاء، ضاعف باريس سان جيرمان النتيجة بعد أن ارتقى ماركينيوس أعلى من ميدينا ليحول برأسه كرة نيمار العرضية في المرمى وبدا أصحاب الأرض في الطريق لانتصار سهل.

لكن لانس جعل حامل اللقب ينتظر انتهاء المباراة في توتر بعد أن هز جاناجو الشباك عقب كرة عرضية من جوناتان كلاوس.

ويلتقي غدا الأحد موناكو صاحب المركز الثالث برصيد 71 نقطة مع أولمبيك ليون الرابع (67 نقطة) في الإمارة.



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