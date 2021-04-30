كومان يغيب عن مباراتي أتليتيكو وبلنسية للإيقاف

المصدر: رويترز

عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم رونالد كومان مدرب برشلونة بالإيقاف مباراتين بعد طرده في هزيمة مفاجئة على ملعبه 2-1 أمام غرناطة يوم الخميس وسيغيب عن مواجهة أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد ثمانية أيام.

وسيبدأ إيقاف المدرب الهولندي بمباراة يوم الأحد أمام بلنسية حيث يسعى برشلونة للتعافي من الهزيمة المفاجئة أمام غرناطة والتي تعني أن مصير العملاق القطالوني لم يعد بيده في الصراع على اللقب.

وطرد كومان بعد هدف التعادل الذي سجله داروين ماتشيس في الدقيقة 63 لغرناطة وفي تقريره للمباراة قال الحكم إن مدرب برشلونة، الذي كان قد تم تحذيره قبلها بسبب تصرفاته، وجه إهانة للحكم الرابع.

وصعق غرناطة مضيفه قبل 11 دقيقة من النهاية بضربة رأس للبديل خورخي مولينا من مسافة قريبة ليحقق أول انتصار له خارج ملعبه على الاطلاق على برشلونة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 71 نقطة متأخرا بنقطتين عن أتليتيكو مدريد المتصدر وبفارق المواجهات المباشرة عن غريمه الأزلي ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يملك أيضا 71 نقطة.

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