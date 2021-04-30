بيراميدز يواجه إنييمبا والصفاقسي يلاقي شبيبة القبائل الجزائري

المصدر: د ب أ

أسفرت قرعة دور الثماني ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، التي أجريت اليوم الجمعة بالقاهرة، عن مباريات في غاية القوة والإثارة.

وأوقعت القرعة فريق بيراميدز، وصيف النسخة الماضية، في مواجهة إنييمبا النيجيري، والصفاقسي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مع الرجاء المغربي، والقطن الكاميروني مع جاراف السنغالي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يوم 16 مايو فيما تقام مباريات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي يوم 20 يونيو فيما تقام مباراتا الإياب يوم 27 من ذات الشهر، ومن المقرر أن يلتقي في هذا الدور الفائز من بيراميدز وإنييمبا مع الفائز من أورلاندو بايراتس والرجاء، فيما تجمع المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي الفائز من القطن وجاراف مع الفائز من مباراة الصفاقسي وشبيبة القبائل.

وتقام المباراة النهائية يوم 10 يوليو المقبل.

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