توليسو يعود لتدريبات بايرن بعد غياب طويل

المصدر: د ب أ

عاد الفرنسي كولنتين توليسو لاعب وسط بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم( بوندسليغا)، للتدريب بالكرة اليوم الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين عقب خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.

وعانى توليسو من إصابة في الفخذ الأيسر في فبراير وغاب منذ ذلك الحين قبل أن يشارك في حصة ركض مع الفريق للمرة الأولى الاسبوع الماضي.

ولم يحدد بايرن موقف توليسو من المشاركة في المباراة التالية بالبوندسليغا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الثامن من مايو المقبل.

وسيصبح بايرن بطلا للبوندسليغا للمرة التاسعة على التوالي من خلال الفوز على جلادباخ أو إذا خسر لايبزج على ملعب بوروسيا دورتموند قبل ساعات قليلة من مباراة بايرن.

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