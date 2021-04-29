مارسش مديرا فنيا للايبزج في الموسم المقبل خلفا لناجلسمان

المصدر: د ب أ

أكد نادي لايبزج الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع جيسي مارسش، مدرب ريدبول سالزبورج، بعقد مدته عامين حتى 2023، ليحل محل جوليان ناجلسمان.

وكان لايبزج بحاجة لمدرب جديد بعدما أعلن ناجلسمان أنه سينضم لبايرن ميونخ في الصيف، حيث سيكون بديلا لهانسي فليك، الفائز بالثلاثية.

ومازال لدى مارسش عقد مع سالزبورج حتى 2022، لذلك ذكرت تقارير أن لايبزج سيدفع مقابل انتقال صغير. يذكر أن الناديين جزء من إمبراطورية شركة "ريد بول" لمشروبات الطاقة، والتي تدعم أيضا أندية في الولايات المتحدة والبرازيل.

وقال أوليفر مينتسلاف، الرئيس التنفيذي للايبزج :"في جيسي مارسش، تمكننا من تعيين مديرنا الفني، وملء المركز الأهم في الجانب الرياضي للنادي بمدرب كبير بشكل سريع".

وقام نادي لايبزج بحل أهم مشكلة في الجهاز قبل مواجهة فيردر بريمن يوم الجمعة في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا، ولكن مازال النادي يبحث عن مدير رياضي بدلا من ماركوس كروش.

وكان الأمريكي مارسش /47 عاما/ جزء من مجموعة ريد بول لكرة القدم لمدة ستة أعوام وعاد للايبزج، حيث كان يعمل مساعدا للمدير الفني في موسم 2018 / 2019.

وقال مينتسلاف :"بالطبع عمله في لايبزج من قبل يعطيه أفضلية كبيرة. جيسي يعلم النادي، ومدينة لايبزج، وفوق كل هذا، النادي وفلسفة لعبه".

وانضم مارسش إلى سالزبورج في 2019 ومنذ ذلك الوقت ساعد الفريق في الفوز بـ59 مباراة من 89 مباراة تولى فيها قيادة الفريق. وأبرز نتائجه هي الفوز بلقبي الدوري والكأس في 2019 / 2020، كما شارك مرتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخلال الموسم الحالي، بإمكان النادي أن يفوز أيضا بلقبي الدوري النمساوي والكأس تحت قيادة مارسش.

وقال مارسش في بيان لسالزبورج :"حددت مستقبلي كمدرب. كل تركزي حاليا وبنسبة مئة بالمئة على آخر ثلاثة أسابيع مع سالزبورج. أهدافنا الكبيرة هي الاحتفاظ بلقبي الدوري والكأس هذا ما يهم بالنسبة لي الآن".

وقال المدير الرياضي لفريق سالزبورج كريستوف فريوند :"كان من الواضح دائما أن فرصة العودة إلى الدوري الألماني ستكون جذابة للغاية" بالنسبة لمارسش.

وأضاف :"قرار رحيله للايبزج جاء في وقت قصير، ولكننا كنا مستعدين لهذا الموقف بسبب المناقشة المفتوحة والعادلة التي أجريناها مسبقا".

وذكر النادي النمساوي أن لاعب هوفنهايم السابق ماتياس يايسله سيتولى تدريب الفريق.



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