نيمار يؤكد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

المصدر: د ب أ

أكد النجم البرازيلي نيمار على أنه تم تقريبا تسوية كل الأمور المتعلقة بتجديد عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وكان نيمار قد انتقل إلى ملعب "حديقة الأمراء" مقابل 222 مليون يورو (266 مليون دولار) قادما من برشلونة الإسباني في عام 2017، وهو المبلغ الذي حطم كل الأرقام القياسية في سوق الانتقالات.

ورغم ذلك ،فإن النجم البرازيلي ارتبط لفترات طويلة بالعودة إلى الدوري الإسباني مع فريقه السابق برشلونة أو غريمه التقليدي ريال مدريد، وسط تقارير عن معاناته في العاصمة الفرنسية.

ومع تزامن إصاباته مع المباريات الحاسمة للفريق الفرنسي، فإن ذلك تسبب في الكثير من علامات الاستفهام التي دارت حول مدى التزامه بالفريق، لكن أداءه المؤثر وقيادته باريس سان جيرمان إلى نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، قبل أن ينجح في إقصاء الأخير من دور الثمانية في الموسم الجاري، ساهم في تبديد كل تلك التساؤلات.

وفي الأشهر الأخيرة تزايدت الأقاويل حول توقيع نيمار على عقد جديد مع الفريق، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي الموسم المقبل.

وشدد نيمار على أن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان يأتي ليؤكد على رغبته في البقاء مع النادي الذي يشعر فيه بالأرتياح .

وقال نيمار في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" : "نحن في مناقشات الآن مع باريس سان جيرمان، لا داعي للعجلة كل شيء تم الاتفاق عليه تقريبا".

وأضاف: "أشعر وكأنني في منزلي، أشعر بالراحة وبسعادة كبيرة في باريس سان جيرمان".

وسجل نيمار ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه في 14 مباراة شارك بها في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهو أقل من المعدل المتوقع في الأهداف البالغ 18ر10 والتمريرات الحاسمة المتوقعة بمعدل 55ر3.

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