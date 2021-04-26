الاتحاد الإيطالي يحذر الأندية من البطولات خارج الإطار الرسمي

المصدر: رويترز

أكد جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن الأندية التي تشارك في بطولات خارج إشراف الاتحادين الأوروبي (اليويفا) والدولي (الفيفا) لن يسمح لها بالمشاركة في البطولات الوطنية للعبة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن جرافينا قوله "أي طرف يفكر في الانضمام لبطولة لا تخضع لإشراف اليويفا والفيفا والاتحاد الإيطالي ستفقد عضويتها".

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإيطالي للعبة الشعبية هذه التصريحات قائلا إن الأندية التي تنضم لبطولات خارج مظلة الاتحادات الرسمية، مثل دوري السوبر الأوربي الذي انهار بعد أيام من الإعلان عنه، لن يسمح لها بالمنافسة في البطولات المحلية في إيطاليا.



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