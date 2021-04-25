ثنائية تنقذ برشلونة من فخ فياريال بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

واصل برشلونة مطاردة فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 2 / 1 على مضيفه فياريال اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز خيتافي على مضيفه هويسكا 2 / صفر.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والثامن في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، إلى 71 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منافسه العتيد ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي خاض 33 مباراة، فيما يبتعد الفريق الكتالوني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي يواجه مضيفه أتلتيك بلباو في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال، الذي نال خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 49 نقطة في المركز السابع.

وبادر فياريال بالتسجيل عبر لاعبه النيجيري سامويل شوكويزي في الدقيقة 26، لكن سرعان ما أدرك برشلونة التعادل عن طريق نجمه أنطوان جريزمان في الدقيقة 28، قبل أن يعود اللاعب الفرنسي لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 35.

واضطر فياريال للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مانو تريجيروس في الدقيقة 65.

من ناحية أخرى، سجل المهاجم التركي إنيس أونال ثنائية ليقود فريقه خيتافي إلى استعادة نغمة الانتصارات في البطولة، بفوز ثمين 2 / صفر على مضيفه هويسكا في وقت سابق اليوم.

ورفع خيتافي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، ليبتعد خطوة جديدة عن شبح الهبوط علما بأنه حقق اليوم الفوز الأول له في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.

واقترب هويسكا خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وسجل أونال هدفي المباراة في الدقيقتين 20 و51 ليمنح خيتافي ثلاث نقاط ثمينة.



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