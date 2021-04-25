لايبزيج يهزم شتوتجارت ويجمد احتفالات بايرن باللقب

المصدر: رويترز

أنهى رازن بال شبورت لايبزيج آمال بايرن ميونيخ في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل ثلاث جولات من النهاية اليوم الأحد عندما هز أمادو حيدرا وإميل فورزبيرج الشباك ليفوز صاحب الأرض 2-صفر على عشرة لاعبين من ضيفه شتوتجارت.

وحافظ لايبزيج، ثاني الترتيب والذي لم ينتصر في آخر مباراتين في الدوري، على آماله إذ قلص الفارق إلى سبع نقاط مع بايرن المتصدر الذي خسر 2-1 في ملعب ماينتس أمس السبت.

وافتتح حيدرا التسجيل بضربة رأس بعد الاستراحة ثم نفذ فورزبيرج ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 67 لينهي آمال شتوتجارت الذي تلقى الخسارة الخامسة في آخر ست مباريات.

ولعب شتوتجارت بعشرة لاعبين بعد طرد نويرو أحمدا بعد 14 دقيقة من البداية بعد تدخل عنيف على حيدرا. وهي أسرع حالة طرد لشتوتجارت في تاريخه في دوري الدرجة الأولى.

وأنقذ جريجور كوبل حارس شتوتجارت عدة فرص منها تسديدة قوية من أنخيلينو ثم استعاد توازنه سريعا ليبعد الكرة التي ارتدت إلى داني أولمو، وأهدر لايبزيج فرصة الخروج بفوز أكبر.

ويملك لايبزيج، الذي يحل ضيفا على بروسيا دورتموند في الثامن من مايو أيار، 64 نقطة فيما سيسعى بايرن (71 نقطة) لحسم اللقب أمام بروسيا مونشنجلادباخ.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز