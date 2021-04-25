ليدز يعرقل انطلاقة مانشستر يونايتد ويقدم هدية لسيتي

المصدر: د ب أ

عرقل ليدز يونايتد انطلاقة مانشستر يونايتد وحرمه من مواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتعادل سلبي ثمين اليوم الأحد في المرحلة الـ33 من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز بيرنلي على مضيفه وولفرهامبتون 4 / صفر.

على استاد "إيلاند رود" ، نجحت خطة ليدز يونايتد في التصدي للقدرات الهجومية الجيدة لمانشستر يونايتد ، وانتزع الفريق بيقادة مديره الفني الأرجنتيني مارسيلو بييلسا نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في وسط جدول المسابقة.

وخسر مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين في صراعه مع جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة ، حيث رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي الذي أصبح بحاجة للفوز في مباراتين فقط من المباريات الخمسة المتبقية له في المسابقة هذا الموسم ليتوج بلقب المسابقة رسميا.

وانفرد ليدز بالمركز التاسع بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال حيث حقق الفريق التعادل اليوم للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة وذلك بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وسجل المهاجم النيوزيلندي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه بيرنلي إلى الفوز على مضيفه وولفرهامبتون 4 / صفر.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 36 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع عشر علما بأنه الفوز الأول للفريق بعد ثلاث هزائم متتالية ليعزز هذا الفوز فرص بقاء بيرنلي بدوري الدرجة الممتازة. وتجمد رصيد وولفرهامبتون عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحسم بيرنلي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف (هاتريك) لكريس وود في الدقائق 15 و21 و45 .

وشهد الشوط الثاني هدفا ملغى لماتي فيدرا لاعب بيرنلي في الدقيقة 49 فيما سجل أشلي ويستوود الهدف الرابع لبيرنلي في الدقيقة 85 .

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