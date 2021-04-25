أندية الكالتشيو تطالب بمعاقبة ثلاثي السوبر الاوروبي

المصدر: رويترز



دعا 11 ناديا في الدوري الإيطالي، إلى معاقبة الثلاثي ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس، بعد تورطه في مشروع دوري السوبر الأوروبي.

ووقعت أندية روما وتورينو وبولونيا وجنوى وسامبدوريا وساسولو وسبيتسيا وبنيفنتو وكروتوني وبارما وكالياري، على خطاب مشترك إلى باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري، وفقا لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

ودعت الأندية في الخطاب إلى اجتماع عاجل لأندية الدوري الإيطالي العشرين "لتحليل التصرفات الخطيرة ليوفنتوس وميلان وإنتر ميلان والعواقب المتعلقة بذلك".

واتهمت الأندية الإيطالية، ثلاثي السوبرليج بأنه "طور ووافق على مشروع عبر التصرف في الخفاء مع وجود أضرار جسيمة وواضحة" على كرة القدم الإيطالية.

وأضافت الأندية في الخطاب "علاوة على ذلك، لم تبلغ هذه الأندية حتى الآن عن انسحابها رسميا من المشروع، وهو دليل على إعادة إطلاق محتملة وغير مقبولة لهذه المسابقة".

وتم الإعلان عن مشروع دوري السوبر يوم الأحد الماضي، لكنه انهار في غضون 3 أيام، بعد انسحاب العديد من الأندية المؤسسة في خضم غضب واسع النطاق من الجماهير واتحادات كرة القدم والسياسيين.

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