شوقي غريب: خاطبنا ليفربول بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد

المصدر: د ب أ

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن منح محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري الأول، شارة القيادة حال مشاركته مع الفريق في منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والمقرر انطلاقها في يوليو المقبل.

وقال غريب في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية اليوم الجمعة: الحديث عن منح صلاح شارة الكابتن في المنتخب الأولمبي المصري سابق لأوانه، حسام البدري مدرب المنتخب الأول أعلن تنصيب صلاح قائدا للفراعنة لأنه يتواجد في المنتخب بالفعل، أما بالنسبة لنا نحن لانزال نبحث قرار مشاركة صلاح.

وأضاف: أرسلنا خطابا لنادي ليفربول عقب قرعة الأولمبياد مباشرة أوضحنا فيه كافة التفاصيل ليتواجد محمد صلاح معنا، ولم نرسل أي خطاب لأي محترف آخر حتى الآن، صلاح واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وقرار مشاركته في الأوليمبياد قرار ثلاثي بينا وبين ليفربول وصلاح.

وتابع: سألت كل لاعب في المنتخب الأولمبي بشأن تواجد صلاح و لم أشعر بأي غضب من جانبهم، ولكن خلق هذا الجدل حالياً غير مقبول، ليس هناك صحة للحديث عن غضب لاعبي المنتخب الاوليمبي من وجود صلاح، والقرار ليس قرارهم، أنا نفسي لو تعرضت للإقالة لن أعترض.

وأوقعت القرعة منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتقام منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة من 22 يوليو وحتى الثامن من أغسطس المقبلين، بعدما كان مفترضا إقامتها العام الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا المستجد تسبب في تأجيلها لمدة عام كامل.

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