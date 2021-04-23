طوكيو لا تفكر في إلغاء الأولمبياد

المصدر: د ب أ

أكدت سيكو هاشيموتو رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو أنه لا يوجد أي تفكير في إلغاء فعاليات هذه الدورة رغم حالة الطوارئ بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت هاشيموتو يوم الجمعة: لا نفكر على الإطلاق في إلغاء فعاليات هذه الدورة الأولمبية.

ويشهد الأسبوع المقبل إصدار نسخة جديدة من كتيب القواعد والإجراءات الاحترازية المفصلة للاعبين من أجل التصدي لتفشي الإصابة بفيروس "كورونا".

كما يشهد الأسبوع المقبل المشاورات بين المنظمين في طوكيو ومسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بشأن السماح للمشجعين اليابانيين بحضور فعاليات الدورة الأولمبية.

وكان المنظمون قرروا عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب وعائلات الرياضيين الأجانب المشارركين في الدورة.

وتخضع القرية الأولمبية في طوكيو لحالة طوارئ بداية من بعد غد الأحد، وذلك قبل آخر ثلاثة شهور على انطلاق فعاليات الأولمبياد، في ظل تزايد حدة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في اليابان.

وكانت دورتا الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو تأجلتا من العام الماضي إلى صيف هذا العام بسبب جائحة كورونا.

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