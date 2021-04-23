ميلان الإيطالي يمدّد عقد إبراهيموفيتش

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، الخميس، عن تمديد تعاقده مع النجم السويدي زالاتان إبراهيموفيتش.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن إبراهيموفيتش، الذي سجل 84 هدفا في 130 مباراة مع ميلان، سيكمل مسيرته مع الفريق في الموسم المقبل أيضا.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان في نهاية يونيو المقبل.

وسبق لإبراهيموفيتش اللعب لميلان بين عامي 2010 و2012، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم لعب لفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ثم عاد مجددا إلى ميلان في يناير من العام الماضي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة.

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