أتلتيكو يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثنائية في هويسكا

المصدر: د ب أ

استعاد أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه السهل 2 / صفر على ضيفه هويسكا (المتواضع) اليوم الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 / 2014، إلى 73 نقطة، لينفرد بالصدارة مجددا، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، الذي ارتقى للقمة مؤقتا بفوزه 3 / صفر على مضيفه قادش أمس الأربعاء في المرحلة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد هويسكا عند 27 نقطة، ليظل في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطة وحيدة خلف مراكز الأمان.

وافتتح آنخيل كوريا التسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 39، فيما تكفل يانيك كاراسكو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحقق فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني انتصاره الثاني على التوالي في البطولة.

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