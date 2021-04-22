سيفرين : فلورنتينو بيريز رئيسا للاشيء

المصدر: د ب أ

انتقد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني مرة أخرى عقب انهيار دوري السوبر الأوروبي.

وقال سيفرين لشبكة "بوب تي في" السلوفينية :" بيريز رئيسا لدوري سوبر الذي لم يكن موجودا، وفي هذه اللحظة هو رئيس للاشئ ".

وأضاف :"كان واضحا بالنسبة لي لفترة طويلة أنه لا يريد رئيسا لليويفا مثلي. هذا مجرد حافز أكبر لي لكي أبقى".

وأكد :" يريد بيريز رئيسا لليويفا يطيعه ويستمع له، ويفعل ما يريده".

وتحت قيادة بيريز، وأندرياس أنييلي، رئيس يوفنتوس، قام 12 ناديا كبيرا من أندية النخبة في أوروبا بمحاولة إنشاء دوري السوبر الخاص بهم، والذي كان سيتنافس مباشرة مع دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، وبعد احتجاجات ضخمة من الحكومات، والمسؤولين، والجماهير،و قامت الأندية الست الإنجليزية والأندية الإيطالية الثلاث وأتلتيكو مدريد بالانسحاب من المشروع.

وقال سيفرين :" في رأيي، دوري السوبر لم يكن موجودا من الأساس. كانت محاولة لإنشاء دوري وهمي للأثرياء لا يتبع أي نظام، ولا يأخذ في اعتباره الهيكل الهرمي لكرة القدم في أوروبا، وثقافتها، وتقاليدها، وتاريخها".

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي إنه يؤمن بقوة كرة القدم، قائلا :"بإمكان كرة القدم أن تثير حركات اجتماعية كبيرة وكنت متأكدا أن هذا سيكون الحال في إنجلترا".

وأضاف :" بعد ردود أفعال بوريس جونسون (رئيس وزراء بريطانيا)، وإيمانويل ماكرون (رئيس فرنسا)وفيكتور أوربان (رئيس وزراء المجر) بالإضافة للمفوضية الأوروبية ، علمت أن هذا الأمر سينتهي سريعا".



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