كونتي ينتقد دوري السوبر ويتساءل عن تصرف يويفا في الأموال

المصدر: رويترز

انتقد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دوري السوبر الأوروبي والاتحاد الأوروبي (يويفا)، وشدد على أنه يجب اكتساب الحق بالتأهل للبطولات فيما تساءل بشأن تصرف الاتحاد القاري في الأموال.

وكان إنتر، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه سبيتسيا الأربعاء ليقترب من لقبه الأول في الدوري في 11 عاما، واحدا من ثلاثة أندية إيطالية وقعت للانضمام في دوري السوبر.

لكن الأمر انهار بشكل غريب في أيام قليلة، إذ أصبح إنتر أول فريق إيطالي يتبع خطوات الأندية الإنجليزية بالانسحاب من المشروع.

ولم يكن كونتي معجبا بحقيقة عدم تأهل الأندية المشاركة في دوري السوبر إلى البطولات الأوروبية وشكك في الجبهة التي شكلها يويفا ضد عرض دوري السوبر.

وقال كونتي: المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يجب أن تكون للأندية التي تستحق ذلك. أولا يجب أن تكون الرياضة قائمة على الجدارة. لكن يويفا ينظم كل البطولات ويقدم نسبة بسيطة من الأموال إلى الأندية. يجب أن تحصل الأندية على أموال أكبر. يويفا لا يستثمر أي شيء على العكس من الأندية.

وكان عرض دوري السوبر قائما على زيادة إيرادات الأندية الكبيرة في أوروبا وحصولها على نسبة أكبر.

وقال يويفا وروابط الجماهير وأندية أخرى إن دوري السوبر سيعزز سيطرة وثروة الأندية الكبيرة وإن نظامه المغلق يتعارض مع نموذج كرة القدم الأوروبية.

وكان يويفا قال يوم الاثنين إنه يوزع نحو 90 في المئة من إجمالي الإيرادات إلى اللعبة مرة أخرى.

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