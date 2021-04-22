عزل إلزامي على أندية الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، تطبيق معسكرات عزل إلزامية لكافة فرق دوري الدرجتين الأولى والثانية خلال الثلاث جولات الأخيرة من الموسم، لضمان انتهاء الموسم كما هو مقرر له في أواخر الشهر المقبل.

وذكرت الرابطة في بيان اليوم الخميس أن قرار لجنتها التنفيذية جاء بناء على توصية من فريق عمل الطب الرياضي عمليات المطابقة الخاصة بشأن استراتيجية من خطوتين لمكافحة جائحة كورونا.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة ينبغي على الفرق، المدربين ، المسؤولين البقاء بمفردهم في أجواء منزلية أو في المرافق التابعة لملعب التدريبات بدءا من الثالث من مايو في الخطوة الأولى التي أطلق عليها أسم شبه عزل.

وتنطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية في 12 مايو حيث تدخل جميع الفرق الـ36 لدوري الدرجتين الأولى والثانية إلى معسكرات تدريبية بعد خضوعهم لمسحات طبية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وذلك قبل 24 ساعة على أقصى تقدير من انطلاق المعسكرات.

وتستمر معسكرات التدريب الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، بشكل إلزامي حتى نهاية الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة يومي 22 و23 مايو.

والهدف من معسكرات التدريب الخاصة بمكافحة كورونا هو تقديم قدر أكبر من الحماية لانطلاق المباريات، وضمان انتهاء الموسم في موعده، "نظرا لضغط الوقت" الذي تفرضه يورو 2020.

وإذا اضطر الأفراد مثل الأطباء، لمغادرة المعسكر التدريب لمكافحة كورونا في حالات استثنائية سيكون بإمكانهم العودة لتلك المعسكرات فقط إذا اتبعوا معايير وقائية إضافية.

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