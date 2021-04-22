الجماهير الألمانية تدعو لمقاومة أكثر بعد فشل مخطط دوري السوبر الأوروبي

المصدر: د ب أ

دعت مجموعات من الجماهير الألمانية لمقاومة أكثر عقب انهيار دوري السوبر الأوروبي، وذلك في إطار سعيهم لإحداث تحول كبير في كرة القدم.

وذكر بيان مشترك لتسع منظمات جماهيرية، صدر اليوم الخميس، أن إصلاح دوري أبطال أوروبا الذي تم إقراره مطلع هذا الاسبوع يجب أيضا إلغائه وأن يتم توزيع الأموال في البطولة بشكل متساو.

وأضاف البيان :" ندعو كل جماهير كرة القدم : لقد حان الوقت الذي يتطلب المزيد من المقاومة. أحداث الأيام السابقة أظهرت الممكن".

وذكرت الجماهير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) وأيضا الاتحادات الوطنية لم يكونوا "منقذي كرة القدم الذين أنقذوها من الانقراض" ولكن بدلا من ذلك كانت تلك الهيئات "مكنت من احتكار ما يسمى الأندية الكبرى".

وذكروا أن الاتحادات ستبيع "كل التنازلات الفاسدة الأخرى مع ما يدعونها الأندية الكبرى كإنقاذ لكرة القدم".

وأعادوا التأكيد على ضرورة تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف بالشكل الصحيح، وأن يتم تقسيم الدخل الذي يأتي من البطولات التابعة للاتحاد الأوروبي بصورة أكبر بشكل متساو ، وأن يتم إدراج اهتمامات الجماهير في كل القرارات المستقبلية.

وكانت اعتراضات الجماهير الهائلة أحد الأسباب التي أدت لانهيار دوري السوبر الأوروبي بعد يومين من إعلان 12 ناديا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إقامته.

ويقال أيضا أن إصلاح دوري أبطال أوروبا بإضافة أربع فرق وإضافة 100 مباراة بداية من 2024 تم من قبل الأندية الكبرى.

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