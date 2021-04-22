جماهير مانشستر يونايتد تحتج ضد ملاك النادي

المصدر: د ب أ

دخل أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في حديث مع مجموعة من المشجعين احتجت داخل الملعب التدريبي للفريق ضد عائلة جلازر المالكة للنادي.

ويخضع مانشستر يونايتد لملكية عائلة جلازر منذ الاستحواذ عليه بشكل مثير للجدل في 2005.

وتراجعت شعبية عائلة جلازر بشكل أكبر في الأيام الأخيرة بعد مشاركة مانشستر في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي وتسمية جويل جلازر نائبا لرئيس مجلس إدارة البطولة .

وبعد تقويض دورس السوبر الأوروبي المقترح قرر إد وودوارد قبل يومين الرحيل عن منصب نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر في نهاية العام واعترف في خطاب مفتوح للجماهير بأنه تم التعامل مع الأمر بشكل خاطئ.

ومع ذلك احتجت مجموعة تضم حوالي 20 مشجعا ضد العائلة المالكة في ملعب كارينجتون التدريبي اليوم الخميس.

وذكر مانشستر في بيان "في حوالي التاسعة صباحا دخلت مجموعة من المشجعين إلى الملعب التدريبي، المدرب وأخرون تحدثوا إليهم، المباني مؤمنة ومجموعة المشجعين غادرت الملعب".





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