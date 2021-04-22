زيدان يكيل المديح لبن زيمة بعد فوز الريال

المصدر: رويترز

كال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المديح لمهاجمه كريم بن زيمة بعدما أحرز اللاعب الفرنسي هدفين ليقود الفريق للفوز 3-صفر على مضيفه قادش وصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتساوى بن زيمة مع راؤول جونزاليز أسطورة ريال مدريد بالتسجيل في مرمى 35 فريقا مختلفا بالدوري.

وقال زيدان "أنا سعيد حقا بما يفعله. إنه لاعب مهم لنا ولخطتنا وليس لتسجيله الأهداف فقط، بل لمساعدته العديد من اللاعبين الآخرين للمساهمة في اللعب.

"نستمتع بما يفعله وأتمنى أن يستمتع ريال مدريد به لفترة أطول. إنه رائع فيما يتعلق باللعب بين خطوط المنافسين ويمكن العثور عليه بسهولة. ثم يحرز الأهداف، أمر مثالي".

وافتتح بن زيمة التسجيل من ركلة جزاء، هي الأولى لحامل اللقب في الدوري منذ أكتوبر، تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

ثم صنع الهدف الثاني للمدافع ألفارو أودريوزولا الذي أحرز هدفه الأول مع ريال مدريد.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 70 نقطة متفوقا بالمواجهات المباشرة على أتليتيكو مدريد الذي يواجه ويسكا مساء اليوم الخميس.



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