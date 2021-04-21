استقالة وودوارد المسؤول البارز في يونايتد وسط‭ ‬أزمة دوري السوبر

المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام أن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد وأحد الشخصيات البارزة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم قدم استقالته للنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز.

ويأتي قرار وودوارد بعد تقارير عن قرب انسحاب تشيلسي ومانشستر سيتي من البطولة الجديدة عقب انتقادات ومعارضة واسعة.

وقالت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز إن وودوارد سيبقى في منصبه حتى نهاية العام رغم تقديم استقالته.

وكان يونايتد من بين أندية أوروبية بارزة أعلنت انضمامها لدوري السوبر وتعرض وودوارد لانتقادات من ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

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