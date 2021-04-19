بريطانيا تدرس "مجموعة من الخيارات" لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي

المصدر: د ب أ

أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن الحكومة البريطانية تدرس "مجموعة من الخيارات" لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي.

وخلال لقاء مع الصحفيين، جرى سؤال المتحدث باسم جونسون بشأن ما إذا كانت ملكية المشجعين للأندية أو مطالبة الملاك بإعادة الأموال التي اقترضوها خلال أزمة كورونا، ستكون ضمن الطرق التي يمكن من خلالها منع الأندية من دخول بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان ناديا أرسنال وتوتنهام قد استفادا من خطة القروض الخاصة بأزمة كورونا، حيث تقدم الحكومة القروض إلى المؤسسات والشركات المتضررة من وباء كورونا.

وقال المتحدث :"رأيت عددا من المقترحات المطروحة كحلول محتملة أو لتخفيف الأمر، ولا أعتزم في هذه المرحلة الحديث في كل الأمور."

وأضاف :"نحن ندرس مجموعة من الخيارات ورئيس الوزراء يرغب في نظر كل ما يمكننا تقديمه هنا من أجل عدم تطبيق تلك المقترحات."



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز