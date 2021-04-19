بايرن ودورتموند يقودان حراك المعارضة لدوري السوبر الأوروبي

المصدر: د ب أ

يعتبر فريقا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان من أبرز الغائبين عن قائمة المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد نادي بوروسيا دورتموند اليوم الاثنين أنه وبايرن ميونخ منافسه في الدوري الألماني لكرة القدم متحدان ضد دوري السوبر الأوروبي ولن ينضما له.

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند أن فريقه وبايرن، عضوي مجلس رابطة الأندية الأوروبية، أكدا موقفيهما أمس الأحد خلال اجتماع الرابطة.

وساند الناديان موقف رابطة الأندية الأوروبية ، ويرغبان في "تنفيذ الإصلاحات المقررة لدوري أبطال أوروبا".

ويرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال من 32 إلى 36 فريقا بدءا من عام 2024، في الوقت الذي أعرب فيه 12 ناديا من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا عزمهم تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي بدءا من أغسطس.

وأوضح فاتسكه "أعضاء رابطة الأندية الأوروبية اتخذوا موقفا واضحا في رفض خطط تأسيس دوري السوبر"، مشيرا إلى أن بايرن ودورتموند "تشاركا نفس الموقف طوال المناقشات".

ورفض كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ ومسؤولو دورتموند في وقت سابق الانضمام لدوري السوبر ، مؤكدين الالتزام بالمشاركة في البوندسليجا وبطولات يويفا.

لكن رومينيجه سيرحل عن منصبه في نهاية العام وستكون حينها الفرصة مواتية أمام بايرن المتوج بلقب دوري الأبطال ست مرات من قبل ، للانضمام إلى الأندية الـ12 من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا المؤسسة لدوري السوبر ، في ظل تبقي ثلاثة مقاعد دائمة في البطولة.

كما تم التنويه لأسم بوروسيا دورتموند الفائز باللقب الأوروبي في 1997 نظرا لقاعدته الجماهيرية العريضة وملعبه المتسع لـ80 آلف مشجع.

لكن العقبة الكبرى قد تتمثل في أن الأندية الألمانية تدار بواسطة الأعضاء وليس مستثمرين ، في الوقت الذي تعارض فيه الجماهير بشدة بطولة دوري السوبر والإصلاحات الشاملة التي يخطط يويفا لتطبيقها في دوري أبطال أوروبا.

وغاب أيضا عن قائمة مؤسسي دوري السوبر الأوروبي من الأبطال السابقين لأوروبا، أياكس أمستردام الهولندي الفائز بلقب دوري الأبطال أربع مرات ، بجانب بورتو البرتغالي واولمبيك مرسيليا الفرنسي، كما غاب باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية من البطولة القارية عن المشاركة.

وتوجه يويفا بالشكر إلى أندية ألمانيا وفرنسا لعدم المشاركة في تأسيس دوري السوبر، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستساند "كل الخطوات المتخذة لحماية نزاهة المنافسات الفيدرالية سواء كانت وطنية أو أوروبية".

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