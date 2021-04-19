"الفيفا" يرفض تأسيس "دوري أوروبي انفصالي مغلق"

المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الأحد أنه يرفض إقامة بطولة يطلق عليها دوري السوبر الأوروبي خارج إطار كرة القدم الدولية.

وفي خطوة أثارت انتقادات حادة من مسؤولي اللعبة في أوروبا وإدانة من بعض الزعماء السياسيين، أعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وتضم الأندية المؤسسة ستة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب ميلان وأتليتيكو مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وريال مدريد وسيكون هدف البطولة الجديدة منافسة دوري أبطال أوروبا.

وعبر الاتحاد الأوروبي (ويفا) عن عدم موافقته على إقامة هذه البطولة وهدد اللاعبين المشاركين في دوري السوبر "بمنعهم من المشاركة في كل مسابقات اليويفا والفيفا وعلى كل المستويات الأوروبية والدولية".

وأدان الفيفا البطولة وقال "الفيفا لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة ‭‭'‬‬دوري أوروبي انفصالي مغلق‭‭'‬‬ خارج إطار كرة القدم الدولية".

وأضاف "يدافع الفيفا دائما عن الوحدة في كرة القدم العالمية ويدعو كل الأطراف المشاركة في هذه النقاشات الساخنة للحديث بشكل هادئ وبناء ومتوازن لصالح اللعبة وروح التضامن واللعب النظيف".

وتابع الفيفا "نحن بكل تأكيد سنفعل كل ما هو ضروري للمساهمة بطريقة منظمة للمضي قدما في تحقيق المصالح العامة لكرة القدم".

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