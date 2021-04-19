12 نادياً أوروبياً تطلق دوري السوبر الانفصالي

المصدر: رويترز

أعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا أمس الأحد إطلاق دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، رغم وجود معارضة على نطاق واسع من عناصر داخل اللعبة وخارجها.

ويهدف هذا التحرك، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة القدم ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منافسة دوري أبطال أوروبا.

وقالت المنظمة، التي تدعى دوري السوبر في بيان إن من بين الأندية المؤسسة ستة من الدوري الإنجليزي الممتاز - مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، بالإضافة إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وميلان الإيطاليين.

وأضاف البيان أن الدوري يستهدف بدء منافساته "بأقصى سرعة ممكنة" وستحصل الأندية المؤسسة على 3.5 مليار يورو (4.19 مليار دولار) "لدعم خطط الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا".

وقال بيريز، رئيس دوري السوبر "سنساعد كرة القدم على كل المستويات وسنصل بها إلى مكانتها الصحيحة في العالم. كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من أربعة مليارات مشجع ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم".

ويخطط دوري السوبر إلى إضافة ثلاثة فرق أخرى كأندية مؤسسة للمسابقة ثم اللعب بمشاركة 20 ناديا على أن تتأهل خمسة فرق سنويا "بناء على إنجازاتها في المواسم السابقة".

وأضاف البيان أن هناك نية لإقامة دوري سوبر للسيدات أيضا بعد بدء وإقامة منافسات الرجال.

وسينص نظام المسابقة الجديدة على اللعب بنظام المجموعتين، وتضم كل مجموعة عشرة فرق وستلعب كل الفرق بنظام الذهاب والإياب على أن تتأهل أول ثلاثة فرصة من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وستقام مواجهات فاصلة بين فرق المركزين الرابع والخامس في المجموعتين لاستكمال فرق دور الثمانية.

وقال أندريه أنييلي، رئيس يوفنتوس، ونائب رئيس دوري السوبر الجديد، إن هذا التحرك سيضمن مستقبل اللعبة على المدى البعيد.

وأضاف "تملك الأندية المؤسسة البالغ عددها 12 ناديا مليارات المشجعين حول العالم و99 لقبا أوروبيا. لقد اتحدنا معا في هذه اللحظة الحاسمة، حتى نسمح بتحول في المنافسة الأوروبية ونضع اللعبة التي نحبها على طريق مستقر من أجل مستقبل طويل الأجل، وبالتالي سيزيد التضامن وسنمنح المشجعين واللاعبين الهواة عددا منتظما من المباريات القوية التي تشبع ولعهم باللعبة مع تقديم نماذج تحتذى بالنسبة لهم".

وأدان الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي (الويفا) هذه الخطط، وقال الاتحاد القاري إنه سيمنع أي ناد مشارك في هذه المسابقة من اللعب في بطولة الدوري المحلية.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من عقد اجتماع في الويفا لمناقشة تغيير شكل منافسات دوري الأبطال.

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