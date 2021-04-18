وولفرهامبتون يهزم شيفيلد يونايتد ويطيح به من الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: د ب أ

حسم وولفرهامبتون هبوط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب عليه 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز نيوكاسل على ويستهام 3 / 2 .

وحسم وولفرهامبتون مباراته أمام شيفيلد يونايتد بهدف وحيد سجله ويليان خوسي دي سيلفا في الدقيقة 60، ليرفع وولفرهامبتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر.

أما شيفيلد يونايتد فقد تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير وتأكد هبوطه من الدوري الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية، حيث يتأخر بفارق 19 نقطة خلف بيرنلي صاحب المركز السابع عشر وذلك قبل ست مباريات متبقية لشيفيلد هذا الموسم..

ولم يكن أمام شيفيلد يونايتد بديلا عن الفوز كي يحافظ على فرصته الضئيلة في البقاء بالدوري الممتاز، بعد أن تغلب نيوكاسل في وقت سابق اليوم على ويستهام، وهو ما رفع رصيد نيوكاسل إلى 35 نقطة.

وحقق نيوكاسل انتصارا مثيرا على ويستهام 3 / 2 في وقت سابق اليوم ليتجمد رصيد ويستهام عند 55 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله عيسى ديوب لاعب ويستهام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، ثم أضاف جولينتون الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني، تعادل ويستهام بهدفين سجلهما عيسى ديوب وجيسي لينجارد في الدقيقتين 73 و80، لكن نيوكاسل حسم المباراة لصالحه بهدف سجله جوزيف ويلوك في الدقيقة 82 .

وعانى ويستهام من النقص العددي في صفوفه بعد طرد كريج داوسون في الدقيقة 36 إثر حصوله على الإنذار الثاني.

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