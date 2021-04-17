غوارديولا يؤكد ثقته في رحيم سترلينج

المصدر: رويترز

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه يثق في رحيم سترلينج، لكن مهاجم إنجلترا يجب أن يستعيد قمة مستواه، ليلعب مباريات أكثر بانتظام مع متصدر البريميرليغ.

وأحرز سترلينج 13 هدفًا في 41 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وسط تغييرات غوارديولا للتشكيلة، للتأقلم مع الجدول المتكدس، بينما أحرز 30 هدفًا في 51 مباراة بموسم 2019-2020.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 26 عامًا، أنه لا يزال يستمتع باللعب في موسم "غريب"، حيث يشارك جابرييل جيسوس وفيل فودن ورياض محرز بشكل محدود.

وأبلغ غوارديولا، الصحفيين قبل مواجهة تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي "الثقة في رحيم ثابتة، والسبب الوحيد في أنه يشارك لوقت أقل، هو أن جابرييل أو فيل أو رياض في قمة مستواهم".

وأضاف "لا يمكنني أن أعطي لاعبين، الثقة، يجب أن يكتسبوها بأنفسهم، وبالنسبة لي منح الثقة يكون عبر اختيارهم بالتشكيلة".

ورغم تراجع مستواه، يتأهب سترلينج للتتويج بلقب جديد مع المان سيتي، إذ يتمسك بالمنافسة على 4 ألقاب، وقال جوارديولا إن المهاجم لا يزال عنصرا مؤثرا.

وأتم "لعب رحيم دورًا بارزًا في عدد الألقاب والأرقام القياسية التي حققناها في هذه السنوات".

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