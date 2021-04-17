توماس باخ يزور اليابان لبحث استعدادات الأولمبياد

المصدر: رويترز

تقرر أن يزور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليابان في مايو المقبل، بينما تسعى البلاد جاهدة لاحتواء تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن مصادر قريبة من الحدث، إن باخ سيشارك في مراسم متعلقة بمسيرة الشعلة الأولمبية في مدينة هيروشيما، يوم 17 مايو، وسيلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في اليوم التالي.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الدورة للتعليق خارج مواعيد العمل الرسمية.

وقبل أقل من 100 يوم من موعد انطلاق الدورة في العاصمة طوكيو، تواجه اليابان موجة رابعة من تفشي الفيروس، وبناء على ذلك فرضت أمس الجمعة إجراءات وقائية واحترازية على 10 مناطق في البلاد.

وقال سوجا الذي يزور الولايات المتحدة حاليا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ملتزم بتنظيم الألعاب، بينما عبر بايدن عن دعمه لهذه الخطوة.

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