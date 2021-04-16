تخفيف إيقاف كولمان إلى 18 شهرا وسيغيب عن الأولمبياد

المصدر: رويترز

خففت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة عقوبة الإيقاف المفروضة على العداء الأمريكي كريستيان كولمان بطل العالم في سباق 100 متر من عامين إلى 18 شهرا لكنه سيغيب عن الأولمبياد الصيفي المقرر في طوكيو هذا العام.

وفرضت العقوبة على كولمان لعدم إبلاغه عن أماكن وجوده كما هو مطلوب حسب قواعد الكشف عن المنشطات.

وبعد تخفيف العقوبة سينتهي إيقاف كولمان في 14 نوفمبر الثاني المقبل ما يعني عدم قدرته على المشاركة في دورة ألعاب طوكيو المقررة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس

لكن سيكون بوسعه الدفاع عن لقب بطولة العالم داخل وخارج القاعات في العام المقبل.



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