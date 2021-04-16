أرسنال يكتسح سلافيا براغ التشيكي برباعية ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما اكتسح مضيفه سلافيا براغ التشيكي 4 / صفر.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن، قد انتهت بالتعادل 1 / 1، وبنتيجة مباراة اليوم يتفوق أرسنال 5/ 1 في مجموع المباراتين.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، قبل أن يعزز الفرنسي أليكساندر لاكازيت تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 24 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث لأرسنال، قبل أن يختتم لاكازيت رباعية فريقه في الدقيقة 77.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، تأهل فياريال للدور قبل النهائي، بفوز على دينامو زغرب 2 / 1 إيابا.

وفاز فياريال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 1، ليضرب موعدا مع أرسنال في قبل النهائي.

وتقدم فياريال عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 36، قبل أن يضيف جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 74 سجل ميسلاف أورسيتش هدف دينامو زغرب الوحيد.

ويلتقي فياريال مع أرسنال في الدور قبل النهائي، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في السادس من مايو المقبل.

وبدأت سلافيا براغ وأرسنال بأداء سريع من جانب الفريق الإنجليزي، الذي أراد حسم الأمور منذ البداية.

وفي الدقيقة 14 نجح أرسنال في تسجيل هدف عن طريق لاعبه سميث روي، لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي التسلل.

لكن الفريق الإنجليزي نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، بعدما تلقى تمريرة من سميث روي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة سكنت شباك حارس مرمى سلافيا براغ.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأرسنال بعد ذلك بدقيقتين، عقب عرقلة تعرض لها لاعبه بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، ليترجمها الفرنسي أليكساندر لاكازيت بنجاح في المرمى.

وواصل أرسنال تألقه في المباراة حارما سلافيا براغ سواء من الاستحواذ على الكرة أو تشكيل خطورة.

وفي الدقيقة 24 سجل أرسنال الهدف الثالث عن طريق بوكايو ساكا، الذي تسلم كرة من سميث روي، لينطلق بتجاه مرمى الفريق التشيكي ويسدد كرة لم يتمكن كولار حارس سلافيا براغ من التصدي لها.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم أرسنال 3 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل أرسنال سيطرته على المجريات، مستحوذا على الكرة.

وبمرور الوقت دخل سلافيا براغ أجواء المباراة، محاولا تسجيل ولو هدف واحد لحفظ ماء الوجه، إلا أن محاولاته لم ترق لمستوى الخطورة على مرمى الألماني بيرند لينو حارس مرمى أرسنال.

وفي الدقيقة 77 نجح أرسنال في إضافة الهدف الرابع، بعدما تلقى لاكازيت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها ويسدد في المرمى مسجلا الهدف الرابع.

انهارت معنويات لاعبو سلافيا براغ بعد الهدف الرابع، ومرت الدقائق الأخيرة من المباراة بدون أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز عريض لأرسنال بنتيجة 4 / صفر.

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