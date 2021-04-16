روما يتعادل مع أياكس ويبلع نصف نهائي دوري الأبطال

المصدر: رويترز

تقدم روما للدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 3-2 في مجموع المباراتين على أياكس أمستردام اليوم الخميس بعد أن أدرك إيدن جيكو التعادل 1-1 في روما.

وضع برايان بروبي أياكس في المقدمة بعد أربع دقائق من نزوله بديلا في الشوط الثاني لكن جيكو أدرك التعادل في الدقيقة 70 من مباراة إياب دور الثمانية.

واستحوذ الفريق الزائر على الكرة وسجل هدفا ثانيا ألغاه الحكم لكنه واجه صعوبات في اختراق دفاع أصحاب الضيافة مجددا رغم ضغطه المتأخر.

وسيتقابل روما في قبل النهائي مع مانشستر يونايتد الذي فاز على غرناطة 4-صفر في مجموع المباراتين.

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