فيديو.. تحطم حافلة ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

تحطمت نافذة حافلة فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم قبل لقاء الفريق مع مضيفه ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي انتهى بالتعادل السلبي وتأهل الفريق الملكي للدور قبل النهائي في المسابقة القارية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المئات من مشجعي ليفربول اصطفوا على الطريق المؤدي لملعب (آنفيلد)، فيما ارتدى بعض منهم كمامات، والتزموا بالمسافات الاجتماعية، لتحية كلا الفريقين عند وصولهما.

وعندما توقفت إحدى حافلات الريال عند نهاية الطريق، وبعد نزول الفريق، كان من الواضح أن لوحا واحدا من نافذة زجاجية مزدوجة قد تحطم، وشوهد موظفو ليفربول وهم يقومون برفع كومة من الزجاج المكسور على الأرض في حضور عدد من ضباط شرطة منطقة ميرسيسايد.

ندد نادي ليفربول بالحادث، وقال متحدث باسمه: "إنه سلوك غير مقبول تماما ومخز قام به عدد قليل من الأفراد".

أضاف النادي "نعتذر بصدق لزوارنا عن أي تصرف سيئ تعرضوا له . سنعمل مع شرطة ميرسيسايد لإثبات الحقائق وتحديد المتورطين في الحادث".

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