ناجلسمان ينفي وجود مفاوضات مع بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

نفى جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم، وجود أي مفاوضات مع بايرن ميونخ لتولي تدريب الفريق.

وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء عبر الفيديو :"لم تكن هناك ولا توجد مفاوضات".

وأضاف :"بالطبع، هذا ينطبق أيضا على وكلائي. إنهم ليسوا أحرارا ولكنهم يفعلون أشياء أنا أحددها. لذلك، لم تكن هناك مفاوضات أيضا".

وودع فريق بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء على يد باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الثمانية. ويدرس هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ مستقبله خاصة وأنه مرشح لتولي تدريب المنتخب الألماني وسط توتر في مجلس الإدارة.

وقال لوثار ماتيوس، أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الألماني والناقد التليفزيوني على شبكة "سكاي" اليوم الثلاثاء إن مسؤولي بايرن ميونخ تحدثوا مع ناجلسمان بشأن تولي تدريب الفريق.

وذكر ناجلسمان، الذي يرتبط بعقد مع لايبزج حتى 2023 :"لا أعلم من أين حصل على هذه المعلومة".

وأضاف :"قلت كثيرا إن هناك الكثير من التطورات في كرة القدم التي لا يمكنك توقعها. لن أبدأ مطلقا معركة عامة عبر وسائل الإعلام لأضع نفسى فى موقف الدفاع عن أي شيء. يجب أن تكون / المفاوضات / دائما مناسبة للطرفين، ولكن لا توجد كذلك أي مفاوضات مع لايبزج".

ويستضيف لايبزج فريق هوفنهايم يوم الجمعة وهو يعلم أن الفوز سيقلص الفارق بينهما إلى نقطتين، حتى يخوض بايرن ميونخ مباراته في هذه الجولة أمام فولفسبورج يوم السبت.

وتمكن بايرن ميونخ من التعادل مع يونيون برلين 1/1 في الجولة الماضية عندما فاز لايبزج على بريمن، ليتعافى قليلا من الأضرار التي لحقت بالفريق عقب الخسارة صفر / 1 أمام بايرن ميونخ مطلع أبريل.

وقال ناجلسمان :"ربما يعطينا الفوز مساء يوم الجمعة المقبل ميزة معنوية صغيرة".

وأضاف :"بإمكاني القول أننا بالطبع مازلنا نريد أن نصبح أبطال. النقطة المهمة هو أنه يتعين علينا الفوز في كل المباريات".

وسيستعيد الفريق لخدمات مهاجمه يوسف بولسن أمام هوفنهايم بعد تعافيه من الإصابة في الفخذ.

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