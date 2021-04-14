سان جيرمان يقصي بايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

المصدر: رويترز

بلغ باريس سان جيرمان الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الهزيمة 1-صفر على ملعبه أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي ودع البطولة بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين "الثلاثاء".

سجل إيريك مكسيم تشوبو-موتينج هدف المباراة المثيرة الوحيد قبل الاستراحة لكنه لم يكن كافيا لقلب تأخر الفريق الألماني 3-2 من مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

ولاحت لسان جيرمان، الذي عانى في بعض الأحيان في مباراة الذهاب في ميونيخ، أخطر الفرص إيابا لكنه افتقد الدقة حيث سدد نيمار في إطار المرمى مرتين كما شكلت سرعة كيليان مبابي تهديدا جديدا لبايرن ميونيخ.

لكن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو تماسك في الدقائق الأخيرة المثيرة ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي أمام مانشسر سيتي أو بروسيا دورتموند حيث يسعى الفريق الفرنسي لبلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي.



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