تشيلسي يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الهزيمة أمام بورتو

المصدر: د ب أ

صعد تشيلسي الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام بورتو البرتغالي صفر/ 1 اليوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب نفسه، بسبب قيود تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، قد انتهت بفوز تشيلسي 2 / صفر وبذلك يفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة إجمالية 2 / 1 ويصعد إلى المربع الذهبي.

وكادت مباراة الإياب أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن المهاجم الإيراني مهدي طارمي خطف هدف الفوز لبورتو في الثواني الأخيرة من المواجهة، إلا أن الهدف لم يكن كافيا لانتزاع بطاقة التأهل.

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