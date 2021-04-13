الإيقاف مدى الحياة للاعب تنس تلاعب في نتائج المباريات

المصدر: رويترز

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي للتنس اليوم الثلاثاء إيقاف اللاعب الأرجنتيني فرانكو فيت مدى الحياة لتورطه عدة مرات في أنشطة تلاعب بنتائج مباريات بين 2014 و2018.

وأقر فيت، الذي كان أعلى تصنيف يبلغه المركز 920 عالميا في منافسات الفردي، بارتكاب تسع مخالفات للوائح الاتحاد الدولي للتنس لمكافحة الفساد من بينها خمس تتعلق بمحاولة التلاعب في نتائج مباريات.

كما وجدت التحقيقات اللاعب البالغ عمره 28 عاما مذنبا بمحاولة التأثير على لاعبين آخرين في ثلاث مناسبات لعدم بذل قصارى جهدهم إضافة إلى إخفاقه مرة واحدة في إبلاغ مسؤولي وحدة النزاهة عن محاولات فساد.

وقالت وحدة النزاهة إنها عاقبت فيت نهائيا بالإيقاف مدى الحياة عن المشاركة أو حضور أي بطولة تشرف عليها هيئات تابعة للاتحاد الدولي للتنس كما غرمته 25 ألف دولار.

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