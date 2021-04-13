إيقاف ابراهيموفيتش مباراة وتغريمه 5000 يورو

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الثلاثاء إيقاف زلاتان ابراهيموفيتش نجم هجوم نادي ميلان بسبب تصريحاته المهينة لحكم مباراة فريقه أمام بارما.

وأوضحت الرابطة أن اللاعب السويدي انتقد الحكم في المباراة التي أقيمت على ملعب بارما يوم السبت الماضي بشكل خال من الاحترام كما تصرف معه بأسلوب مستفز في الدقيقة 60 من المباراة.

وكان ابراهيموفيتش/39 عاما/ قد حصل على البطاقة الحمراء في تلك المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، غير أن الرابطة لم تعلن ما قاله ابراهيموفيتش بالضبط.

ويحرم قرار الرابطة، المدير الفني لميلان، سيتفانو بيولي، من جهود نجم خط هجومه في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي حيث سيلتقي ميلان على أرضه فريق جنوة يوم الأحد المقبل ويسعى ميلان إلى الفوز بنقاط المباراة حتى يستمر في ملاحقة منافسه إنتر ميلان متصدر جدول الدوري والمنحدر أيضا من مدينة ميلان.

ويحتل ميلان في الوقت الراهن المركز الثاني متقدما بفارق نقطة على يوفنتوس.

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