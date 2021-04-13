الريال يرفض المجازفة بهازارد في موقعة ليفربول

المصدر: د ب أ

رفض ريال مدريد الإسباني المجازفة بضم نجمه البلجيكي إدين هازارد لقائمة الفريق أمام ليفربول الإنجليزي، في المباراة المقرر لها غداً الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك هازارد في 14 مباراة فقط مع ريال مدريد، حيث أوقفت الإصابات مسيرته مع الفريق في الموسم الحالي.

وكان اللاعب الدولي البلجيكي قد تعافى من إصابة في الفخذ، قبل أن يشارك بديلا في المباراة التي فاز بها ريال مدريد على إلتشي 2 / 1، الشهر الماضي، لكنه تعرض لانتكاسة أخرى.

وعاد هازارد للتدريبات لكنه تم استبعاده من قائمة تضم 21 لاعبا استعدادا لمواجهة ليفربول في ملعب "أنفيلد" غدا الأربعاء، في الوقت الذي سيدخل فيه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، المباراة وهو متفوق ذهابا بنتيجة 3 / 1.

وسيغيب لوكاس فاسكيز عن مواجهة ليفربول، وهو الذي انتهى موسمه بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة، خلال المباراة التي فاز بها فريقه على برشلونة 2 / 1، يوم السبت الماضي.

وكانت العديد من الشكوك قد أحاطت بإمكانية لحاق الدولي الألماني توني كروس بالمباراة، وذلك بعد خروجه بديلا في مباراة برشلونة، لكنه تواجد في قائمة الفريق إلى جانب الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي الذي تحوم الشكوك حول مشاركته أيضا.

وسيفتقد ريال مدريد، الذي يمر بمرحلة رائعة هذا الموسم، لجهود كل من سيرخيو راموس وداني كارفاخال ورافائيل فاران.

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